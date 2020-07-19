憂感染接受新冠肺炎檢測　的士司機：為生計只能繼續開工

新冠肺炎持續擴散，當中曾涉及的士司機群組，政府為全體的士司機提供自願及一次性的免費新冠病毒檢測。今早(19日)有約50名司機到油麻地停車場的臨時樣本採集中心進行病毒測試，有司機表示擔心有機會感染而前來檢測。

平常開「夜更」的尤先生表示，檢測程序約半小時，過程尚算流暢。他擔心自己有感染風險，但認為在嚴峻環境下工作是無可奈何，會盡量理解政府的防疫措施，但他認為「政府周身唔得閒，做到檢測已算是萬幸」，坦言政府態度鬆懈，雖明白疫情的嚴重性，但並無做實事停止病情擴散。他指，疫情令收入大大減低，開工10小時只賺約100港元，生意減了一大半，並相信此狀況會維持一段時間。他又反映，仍未領取政府為的士司機提供的補貼，希望政府趕快提供，助司機渡過難關。

另一司機姚先生平日「特更」工作，他指等候約一小時才完成檢測。家人曾勸他暫停開車，但為了生計只能繼續工作，並會特別注意衞生，多消毒車輛。他又表示，疫情令生意下跌80%，有時一天只能賺取約港幣600元。

臨時樣本採集中心分別設於上環林士街停車場、油麻地停車場、荃灣停車場及葵芳停車場。持有效永久性居民身份證及的士司機證人士可於每日上午9時至下午9時利用登記熱線1836168，預約時段採集樣本，並不設即日預約服務。