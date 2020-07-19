港區國安法：美對港實施制裁措施　陳茂波稱無明顯資金流出

美國最近對港實施制裁措施，引起市場疑慮。財政司司長陳茂波今日(19日)發表網誌，稱美國的制裁措施對本港經濟的實質影響有限，又指自《港區國安法》實施以來，港元匯價穩定、銀行體系沒有明顯的資金流出迹象，自6月以來反而有超過110億美元(約850億港元)資金流入港元體系。

陳茂波在網誌中指，港元匯價穩定並偏向強方兌換保證水平、銀行體系的存款總額在過去幾個月也持續上升。他表示，股票市場交易活躍有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍，而香港的金融市場亦保持平穩、運作有序。

自去年下半年開始的暴力衝擊，嚴重阻礙了香港的經濟發展。陳認為港區國安法發揮了穩定社會的作用，對市場需要時間適應表示理解。至於美國的制裁措施，他認為本地有疑慮，但對本港經濟的影響有限，並指美國嚴重違反國際法和國際關係基本準則，直斥是典型的雙重標準及霸權主義行徑，港府表示堅決反對。

對於個別金融機構就港區國安法適用情況表示關注關注，陳解釋，指港區國安法只針對四類有危害國家安全的行為，不會對金融市場運作、合法營運的金融機構和市場人士構成影響。他舉例指，有關機構和人士從事正常業務；參與市場活動或分配資本；處理自有的資料和數據、搜集或發放資訊；進行商業研究和分析或發表意見；與任何本地或外地的個人或機構進行正常的交流活動均不會受到影響。他強調只要金融業界在本港現行法律的框架下正常經營，業務運作將一切如常。