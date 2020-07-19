網民熱話：女司機離奇打倒褪？加速盲撞後車

不少人都視女司機是馬路炸彈，不過有時涉及女司機的意外，確實匪夷所思。近日有網民就遇上一個失魂女司機，對方不止在行車線落客阻路，開車時，更疑將油門當腳掣或者是誤入後波，突然加速撼向後車，最終破財收場。

網民Kenneth Yuen昨日(18日)就在Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」上載片段。片中一架七人車佔據一條行車線落客，不過當車上一名成人帶同小朋友離開後，七人車仍遲遲未開車，在後等候的事主忍不住響按催促，此時司機擬準備開車離開慢慢向後退，突然一下加速，七人車車尾狂撼事主座駕。事後身穿短褲的女司機走出，視察車身損毀情況外，又與事主商討賠償事宜。

網民看過片段後，估計女司機難免要破財，更質疑她如何考獲車牌，「其實女司機係點考到牌呢？」有人歸咎事主響按催促出事，「女司機一驚慌就會這樣了」。不過亦有網民為女司機平反，認為涉及女司機的交通意外並不特別多，「多數交通意外都係男車手」。亦有網民將焦點放在過路的印尼「姐姐」身上，「姐姐行遲少少命都無」。事主事後在留言中補充，女司機落車後已承認賠償。

網民有話說

Lautinho Iam：砵砵砵，砵到人哋心都亂埋

Yan Ming Lam：好彩姐姐過得快，如果唔係對腳畀埋佢

Md Cheng：切勿跟車太貼

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