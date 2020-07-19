國泰前香港地勤抵台後確診　傳未有家居檢疫恐播毒

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，一名前香港地勤疑於台灣機場播毒！本港新冠肺炎確診個案暴增，據了解，台灣今(19日)新增一宗境外輸入病例，患者為港人，曾在國泰航空擔任地勤。網上流傳該患者抵台後沒接受家居檢疫，昨日(18日)更到位於台北桃園機場第一航廈的國泰辦公室探友，惹來爆疫疑雲。東網已向國泰航空查詢有關事宜，正等候回覆。

據悉，涉事前員工前日(17日)乘搭國泰航班CX494到台灣，其後確診。對於網上流傳的情況，台灣中央流行疫情指揮中心表示，將於今午公布具體情況，但與流傳情況有所不同。

國泰航空本地職員工會秘書黃硯灝指出，暫未收到有關消息。不過，他認為事件若屬實，或會引致台灣爆發新一波疫情，屆時國泰責無旁貸，國泰應盡快採取檢討及補救措施。他解釋，按香港程序，國泰城不允非持證員工入內，亦不會就非必要業務招待外來人士，若外來人士欲進入國泰城，亦要獲較高級職員批准。他續指，暫未知台灣的防疫措施是否一樣，擔心事件屬實，即代表期間可能出現漏洞，或員工間有誤會和疏忽，國泰應作出檢討。