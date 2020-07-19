豁免檢疫人士被指播疫源頭　政府死撐安排有必要

多名專家曾指出豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，認為是新一波疫情源頭，政府發言人今日(19日)表示，相關說法是誤解。發言人解釋，豁免檢疫安排有其實際必要，而本港至今未有錄得任何由內地、澳門或台灣到港豁免人士確診新冠肺炎的個案。

發言人又指，檢疫令雖然有助壓縮入境人流，從而減低疫情傳入香港的風險，但為了確保香港各方面能在疫情期間維持正常運作，包括確保香港的物資和食物供應充足、確保政府事務正常運作、符合香港經濟發展利益的商業活動等考慮，設立豁免檢疫機制實屬必要。豁免人士類別包括跨境貨車司機、機組人員、船員、外國政府領事等必要人員。

發言人又澄清，本港從3月初以來未有錄得任何內地輸入個案；外國輸入個案方面，由於政府自3月25日起已停止准予非香港居民入境，因此目前大多數輸入個案均為從外國回港的香港居民。發言人亦指，已加強對外國到港豁免人士的檢測安排，現時所有機組人員及船員在機場抵港後，須前往衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本。

政府亦已就豁免類別施加額外條件，包括就換班船員方面，要求船公司安排所有貨船及客船船員在登機來港前48小時內，在出發地接受病毒核酸測試，並取得呈陰性的檢測結果後方可安排到港。從內地到港的豁免類別中，跨境貨車司機及跨境學童亦已設有恒常的病毒檢測安排。