慈正邨爆疫居民自行檢測　批政府派樽安排遲緩

慈正邨出現多宗確診個案，早前有清潔人員在邨中的正安樓進行清潔。

香港新冠肺炎疫情再爆發，慈雲山慈正邨有8座大廈陸續出現確診個案，成為重災區之一。東網記者今日(19日)到慈正邨內視察，發現僅有正安樓、正遠樓、正暉樓，3棟有安排檢測，大廈管理處亦已用塑膠布料阻隔，降低飛沫傳播風險。有居民批評政府派樽安排遲緩，檢測率低，促政府盡快為疫廈居民做檢測。

衞生防護中心昨晚(18日)至下周一(20日)一連三日到正安樓管理處派樽及收樽。今日中午時分人流頗少，市民陸續到管理處交樽，但並無「打蛇餅」排隊的情況。正安樓住戶陳先生指，他之前已經在樂善堂做過檢測，並沒有等政府派樽，而他的測試結果為陰性，所以並不擔心染疫。至於正遠樓及正暉樓則已於上星期完成檢測，管理處保安指，預計3至5天會有結果。

同邨另一大廈正怡樓亦有5宗確診，但一直未有獲安排檢測。住戶張小姐坦言頗擔心染疫，但政府僅派口罩及消毒酒精，只好避免出外及做好清潔，她希望政府能盡快安排檢測，但若果要排隊就不會做。據悉，該區區議員正向政府爭取為正怡樓及正泰樓進行病毒測試。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於上周三(15日)在記者會表示，中心會優先將樣本瓶送到風險較高的大廈，例如同幢有多於一個單位有人確診，而患者之間並無關連或互不相識；而其他有確診患者居住的大廈則會在較後時間才有樣本瓶派發。