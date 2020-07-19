立會秩序被破壞　謝偉俊：發生塔利班式恐怖主義

謝偉俊指過去四年立法會無論在發生的事、程序及秩序破壞方面均屬史無前例。

第六屆立法會主席梁君彥早前在總結4年立法會工作時曾指「難為正邪定分界」。有建制派議員今日(19日)出席論壇節目時表示認同，並指議會曾出現「極少數的塔利班式恐怖主義」，對香港而言是相當大的挫折，希望下一屆不會繼續發生。

議員謝偉俊指，第六屆立法會無論在發生的事、程序及秩序破壞方面均屬史無前例，不希望下屆立法會繼續。他指政治是爭取自身認為正確的理念、並無正邪之分，但形容議會過去有「極少數塔利班式恐怖主義發生」，強調紛爭過後總需建設，否則香港將繼續在深淵糾纏。

同場的民主黨議員胡志偉則駁斥，指政府才是「塔利班」、「有權用到盡」，又「指使」建制派議員修改《議事規則》，導致議會不能作為解決社會矛盾的有效工具。他又引述民意調查，指過半數受訪者給予特首林鄭月娥0分的評價、對政府施政無信心。他質疑政府並無改善，並指政府有責任修補行政與立法的關係。

另外，紡織及製衣界議員鍾國斌稱，有市民形容過去4年立法會「驚濤駭浪」。他指第六屆立法會只有20多名民主派議員已「驚濤駭浪」，如果9月選舉後有逾30名民主派議員當選，估計議會情況將會更嚴峻。他強調，議會問題的最終解決方案是政府與各黨派商量，如建制派與民主派繼續「你死我亡」，香港將會「冇運行」。