元朗站再現示威　8人涉違「禁聚令」被發傳票

本周二(21日)是「元朗7．21事件」發生一周年，有團體原定今日(19日)下午2時半在元朗區遊行，但被警方發出反對通知書。活動雖然取消，但有近10名區議員今日下午在港鐵元朗站附近一帶聚集，警方到場警告在場人士可能違反「禁聚令」，並施放胡椒噴霧驅散。警方Facebook表示，警方先後向集結群眾發出警告，但仍然有人拒絕聽從警方指示離開，遂向8名涉嫌違法的集結者發出傳票。

今日下午1時半，港鐵元朗站附近有多名警員巡邏，部分警方亦進入車站內戒備，及後近百名警員在元朗站下方的公共運輸交匯處截查市民，並設封鎖線，截查在場採訪的傳媒。現場有約10名區議員，包括元朗區議員伍健偉、林進、荃灣區議員岑敖暉等人，警方使用揚聲器指現場人士可能違反「禁聚令」，要求他們立即散開。

現場有一男一女舉起寫有「警黑勾結」的紙牌，他們隨即遭到警員截查。此外，警方又向聚集的人群施放胡椒噴霧，多人被射中。

據悉，荃灣區議員岑敖暉，元朗區議員陳樹暉、梁德明、侯文健、區國權、林進及伍健偉等共7名區議員，被警方指違反「禁聚令」，需被罰款2000港元。陳樹暉亦引述警方指，他們不能再召開記者會，若再集會將會按「禁聚令」再罰2000港元。

警方提醒，在疫情嚴峻時期，任何群組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的群組聚集。警方會繼續加強在元朗一帶的反罪惡巡邏，避免有人借機犯案。