文憑試周三放榜　楊潤雄指0.85人爭1學位無須憂出路

中學文憑試(DSE)將在周三(22日)放榜，教育局局長楊潤雄今日(19日)於網誌表示，在2020/21學年，各院校共提供約52,600個全日制經本地評審的專上課程學額，當中包括學士及副學位課程，可滿足今年約44,600名日校考生的需要，平均每一個學位只有0.85人競爭，呼籲考生毋須過分憂心未來升學出路。

楊總結香港的學生可選擇的升學途徑及相關資助。他表示，為協助學生修讀自資專上課程，文憑試考獲「3322」或以上成績，並修讀合資格院校開辦的自資學士學位課程，學生均可獲得免入息審查資助。在2020/21學年，相關的免入息審查資助計劃的資助將增至每年32,100港元。

他續指，政府的「指定專業/界別課程資助計劃」(簡稱SSSDP)資助每屆約3000名學生，修讀10個與人力需求殷切行業相關範疇的指定自資學士課程，以及每屆約2000名學生修讀選定範疇的指定副學位課程，當中包括建築及城市規劃、工程及科技、健康科學等。

至於香港以外的升學途徑，在2020/21學年，共有122所內地高等院校參與「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」，較前一年增加11所，楊稱有關計劃為香港學生提供更多元的升學途徑及連繫國家發展的機遇。

楊最後以《禮記‧中庸》的「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之」勉勵考生，指年輕人除了廣博學習、詳細求教外，更要慎重思考、明辨是非，最後還要身體力行，成為社會棟樑，又指「無論是誰，只要努力，也可成材。」