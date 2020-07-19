外傭登機前須有72小時內健康證明　僱傭中介斥無考慮實際情況

逾萬名外傭在未來數月將陸續到港工作，政府昨(18日)公布外傭周六（25日）凌晨起，抵港前14日內如曾到訪印尼及菲律賓等高風險地區，辦理登機手續前須出示72小時內核酸檢測陰性證明和化驗報告正本。有僱傭中介指，現時航班供應緊張，措施令業界無法趕在購買機票前安排傭工檢測，批評港府未有考慮實際情況，促請把時限由72小時延長至一周。

得成女傭僱傭中心董事總經理廖翠蘭指出，有關規定令業界十分難做，消息僅公布一日即有僱主取消安排外傭到港。她解釋，港府要求外傭抵港前72小時內做檢測，惟現時航班不多，機位供應緊張，普遍要一周前預訂，令業界無法在購買機票前安排傭工檢測，一旦檢測結果呈陽性，僱主即損失已支付的相關費用。

廖又指，連同機票、酒店、食物津貼及檢測等費用，疫情下僱主須額外支付逾萬港元安排傭工抵港，相信他們急切需要傭工協助照顧長者或小朋友，批評當局公布措施十分倉卒，亦沒考慮業界實際情況，令業界和僱主措手不及，至今仍未安排好有關事宜，須待菲律賓職員明日(20日)上班才能更改機票或安排檢測，促請政府把核酸檢測陰性證明時限延長至一周。