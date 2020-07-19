DSE周三放榜免學生聚集　考評局開放網上派成績表

考評局日前發通告指學校可在局方網上系統下載學生的成績通知書。

因應香港爆發第三波新冠肺炎疫情，考試及評核局日前發出通告予所有中學，指在周三(22日)文憑試(DSE)放榜當日，曾出現確診個案的學校，可以採用局方的網上系統於當日下載學生的成績通知書，而其他學校則可如常派發成績單。而理論上，所有學校都可以透過有關系統下載學生成績。

考評局日前發出的通告指，學校可以在放榜當日早上7時，使用校長帳戶在局方網上系統下載學生成績，而在學校的資訊管理系統可下載登入的密碼，並可經學校內聯網等方法向學生派發成績。

另外，學校亦可派一名代表到考評局中心領取成績通知書，然後分發予返校領取的學生；而選擇在網上向學生發放成績通知書的學校，亦可自行安排分派事宜。

本身是中學校長的輔導教師協會副主席何玉芬今日在電台節目指，放榜當天學校將在早上收到索取電子成績單的密碼，校方會透過電郵發放予學生，他們可以憑電子成績單報讀升學課程，如學生回校領取成績單，教師將按照個別需要向學生輔導，同時亦會在網上輔導。