政whats噏：法案趕搭尾班車　許正宇：有賴其他人讓路

第6屆立法會會期日前結束，仲有多個政府法案未趕得切通過，將要等到新一屆會期重新嚟過。不過財經事務及庫務局局長許正宇今日(19日)就發表網誌，話財庫局趕喺今屆立法會會期結束前通過咗5個法案，好自豪咁話法案係財庫局精心炮製，只此一家喎。

許正宇喺網誌話，加入政府呢個熱廚房差唔多3個月，形容自己就好似戴上廚師帽咁，了解到財庫局需要負責嘅「宴會」好多，其中一個就係喺立法會推動通過政府法案，又話財庫局趕喺本屆立法會會期結束前煮好了「5道菜」，即係通過咗《有限合夥基金條例草案》、《2019年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》、《2019年稅務(修訂)(與保險有關的業務的利得稅寬減)條例草案》、《2020年保險業(修訂)條例草案》，以及《2020年保險業(修訂)(第2號)條例草案》呢5條法案。

之不過許正宇都只係擔任局長唔夠3個月，呢5條法案唔係淨係許嘅功勞，許自己都話要多謝同事嘅努力同埋其他政府同事讓佢，呢啲議案先可以排喺議程上最前嘅位置。所以許都係唔好開心得太早，太得意忘形喇！遲下新一屆立法會先係真正嘅重頭戲，仲有漫漫長路等住佢啊！