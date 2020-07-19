九龍12街市今起大清洗　清潔工洗地噴消毒劑

因應疫情在各區大爆發，有確診個案與街市相關，食環署今（19日）起分3天陸續清洗九龍區12個街市，先在油麻地街市、花園街街市等4個街市進行。今日下午已有清潔工清洗地下，但仍有市民如常買菜。

食環署早前指會提早一小時關閉街市，於晚上7時開始約4小時的消毒工作，但東網記者下午巡視時，清洗工作已在下午2時開始。油麻地街市2樓有清潔工戴上口罩清洗地下，刷地之餘，又噴消毒劑。街市人流明顯較以往疏落，有市民如常前往買菜，不過店舖未有特別加強防疫措施。至於花園街街市熟食中心，同樣有一批清潔工在地上灑上清潔劑、刷地，有食肆因應清洗工作，提早關店，但亦有市民在消洗前到場用膳。黃大仙雙鳳街街市、牛頭角街市同樣會在今天進行清洗工作。

清洗工作會繼續進行，周一（20日）分別在瑞和街街市、大成街街市、九龍城街市與保安道街市進行；周二（21日）則在土瓜灣街市、紅磡街市、大角咀街市與荔灣街市進行。食環署早前指人員會為街市公用地方及設施，包括外圍和附近街道作徹底清潔及消毒。