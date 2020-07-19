毋懼疫情淺水灣泳灘依然逼爆　泳客：假期要出外放鬆

香港新冠肺炎疫情持續擴散，康文署轄下的沙灘全部關閉。淺水灣海灘有通告指，泳灘已於上周三(15日)暫停開放，而救生員看台已關閉，並停止服務。惟今日(19日)仍有大量市民到淺水灣海灘，希望在疫情下「抖抖氣」。

與家人一同到泳灘的市民陳先生表示，沙灘尚算空曠，比起已爆發疫情的市區安全，故趁假期出外放鬆，但受疫情影響，預計只會停留短時間，又認為政府收緊防疫措施雖合理，但可適當地給予空間，讓市民享受假期。他又指，仍然有許多市民沒有戴口罩，認為除了政府的防疫措施外，市民也應加強自律性，以減低傳播的機會。

今早8時到鰂魚涌附近行山後，到淺水灣用餐的葉小姐表示，擔心會有感染的風險，亦會加強警覺，習慣在公眾場所戴口罩，她形容政府的措施是「擠牙膏式」，認為政府訂立的防疫措施較遲，應一早封關或效法台灣等地區的措施，防止第三波疫情爆發。

另外，家在薄扶林的市民謝先生帶同兒子，於早上9時已到泳灘，但考慮到下午愈來愈多人，便提早離開。他認為政府應對疫情的反應太慢，以致第三波疫情的出現，導致減少家人共聚的機會，小朋友亦因而減少玩樂。