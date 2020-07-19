政Whats噏：戴耀廷初選後稱勞累要休息　官媒批心中有鬼要缩沙

民主派初選已公布結果，違法佔領行動(佔中)發起人之一、港大法律系副教授戴耀廷早前喺社交平台貼文話，初選嘅主要工作已經完成，因勞累而希望未來嘅日子可以爭取時間休息同埋專注喺學術工作。內地官媒就大鬧「亂港搞手」戴耀廷係睇到形勢不妙，將其他人「推到前面」而自己「隱身」、「縮沙」無非「心中有鬼」。

戴耀廷日前喺Facebook貼文話，未來嘅日子會休息同專注學術工作，但又話並非乜嘢都唔做，表示會同認同民主普選嘅香港人走在一起，直到普選臨到香港。官媒隨即喺今日(19日)怒斥戴耀廷聲稱初選主要工作完成，其實明眼人都睇得出，繼「非法初選搞手」、前議員區諾軒、民主動力召集人趙家賢先後退出協調工作，戴耀廷亦都「縮沙」、任由「出線」嘅「攬炒分子」自生自滅。

官媒又狠批戴耀廷喺「非法初選」將「邪惡教授」嘅醜惡本性暴露無遺，話戴以「反中亂港勢力嘅軍師」自居，多次喺立法會、區議會選舉通過「配票」嘅方式，編造民意假象、操控選舉結果。文章更批評戴將港人「洗腦」，極力散播「違法達義」等扭曲嘅價值觀、煽動年輕人犯罪，實際上係「一步扣一步」奪取政權、攬炒香港！