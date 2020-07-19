公務員居家辦公　政府部門服務調整一貼睇晒

入境事務處只提供緊急和必須的公共服務。

政府今日(19日)公布除了提供緊急和必須公共服務的人員外，公務員明日(20日)起將留家工作，暫定一星期，而各部門的服務都有相應調整，如下：

機構●最新服務安排●時限(如有)

入境事務處●提供緊急和必須的公共服務●明天起至下周日(26日)

香港郵政●全線郵政局將暫停服務、只提供每星期2次的郵件派遞服務等●明天起至下周日(26日)

社會福利署●24小時熱線提供正常服務，其他則維持有限度服務●明天起至下周日(26日)

運輸署●部分牌照事務處暫停服務●明天起至另行通告

在職家庭及學生資助事務處各辦事處●服務櫃枱暫停開放●明天起至下周日(26日)

廉政公署●提供必須和緊急公共服務●明天起至下周日(26日)

消防處●牌照及審批總區總部繳費處提供有限度服務●明天起

稅務局●於本月20日至26日到期的繳付稅款、提交報稅表等事宜的限期將會順延至27日●明天起、適時檢視情況

政府新聞處刊物銷售小組和圖片資料室●暫停櫃枱銷售服務●明天起直至另行通告

機電工程署●註冊及許可證辦事處暫停服務●明天起直至另行通告

海事處●除中區海事分處外暫停服務●明日起至下周日(26日)

地政總署●轄下辦事處逢一、三、五服務四小時●明天起至下周日(26日)

法律援助署●有限度的公共服務●明天起至本周五(24日)

土地註冊處●維持緊急及必須的公共服務●明天至另行通知

屋宇署●維持緊急和必須的公共服務●明天起至下周日(26日)

申訴專員公署●接待處暫停開放●明天起、適時檢視情況

地方選區及功能界別選舉主任辦事處●照常辦公●不適用

水務署●提供緊急和必須公共服務●明天起至另行通知

政府物流服務署●星期一、二提供收取憲報刊登所需費用服務●明天起至另行通知

土木工程拓展署●暫停部分公共服務●明天起、適時檢視情況

律政司●維持為基本和必須的公共服務●明天起至本周五(24日)

規劃署●提供必須的公共服務●明天起至本周五(24日)

勞工處●提供緊急和必須公共服務●明天起至下周六(25日)

教育局●提供緊急和必須的公共服務●明天起至下周日(26日)

民政事務總署●社區會堂及社區中心(除用作夜間臨時避暑中心外)、牌照事務處暫停開放●明天起至下周日(26日)

公司註冊處●提供緊急和必須的公共服務●明天至另行通知