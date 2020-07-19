警冚油麻地非法麻雀賭檔　59名賭客塘邊鶴違禁聚令收告票

警方昨晚 (18日) 接報，指油麻地佐敦道一大廈單位內有多人聚集。油尖警區特別職務隊警員經調查後，發現上址為非法麻雀賭檔，警員於單位內拘捕3名本地男子及2名本地女子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）(業務及處所)規例》。警員亦拘捕10名本地男子、31名本地女子及1名持雙程證女子，他們年齡介乎28至63歲，涉嫌「在非法賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。

警員同時發現，6名本地男子及11名本地女子於上址聚集，年齡介乎32至65歲，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，遂向所有違反禁聚令人士發出定額罰款通知書。

行動中，警員檢獲大批賭具，包括11部電動麻雀機、22套麻雀、約44,000元籌碼及約13,000港元賭款。警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。