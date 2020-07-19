港府研強制室內公共場所戴罩　專家指室外應同納入

本港新冠肺炎持續爆發，港府今(19日)宣布將召開特別行政會議，討論把車船口罩令擴展至所有室內公共場所。有傳染病專家指出，強制戴口罩有助控制疫情，但就不明白為何要「斬件式」推出，認為政府應參考其他地區學者意見；亦有學者批評，港府以「唧牙膏式」 推出相關措施，防疫速度緩慢，認為應將室外地方同時納入。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，不少醫學文獻均顯示戴口罩有助阻隔傳染病，相信相關措施是好事。不過，他認為港府應在推出車船口罩令時，一併強制市民在室內公共場所戴口罩，不明白為何要「斬件式」 推出，質疑當局政策方面出現問題。他又指，上海及澳門等地區與香港一樣較為富庶，惟疫情較香港來得穩定，當局應參考其他地方學者的意見。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則認為，除室內公共地方外，室外亦不時有大批市民聚集，例如於巴士站或食肆外排隊等，增添染疫風險，認為港府應盡快強制於室外戴口罩。他又批評港府以「唧牙膏式」推出措施，遭市民質疑才實施車船口罩令，及後才研究強制室內戴口罩，追不上防疫所需速度，只能後知後覺地亡羊補牢。