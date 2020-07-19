每日逾百確診料維持數天　何栢良：隔離設施或周內爆滿

香港新冠肺炎個案飆升，衞生防護中心今(19日)公布最新確診增108宗，為疫情以來首次單日個案增逾百宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，預料未來數天每日確診數字維持「三位數」的機會很大，公立醫院隔離設施或於不足一周內爆滿。他批評，政府落實相關措施拖泥帶水，應對落後形勢，又指市民要停止繼續「夜夜笙歌」，否則醫療系統短時間內崩潰只會同歸於盡。

何指出，香港人多擠迫，不少市民會於室外吸煙及排隊等，認為政府只要求市民在室內公共場所戴口罩並不足夠，應規定踏出家門就要戴口罩，促政府劃一強制市民戴口罩，及對違規人士嚴厲執法。他又建設政府加強巡查餐飲場所及作出相關檢控，以防止群組爆發。

另外，何認為今次第三波疫情源頭很可能由外地傳入，最早出現的群組個案，是源自屯門內河碼頭一名廚師，他可能與海員等在餐廳內因沒有戴口罩導致傳播，而差不多同一時間，有的士司機確診，豁免人士亦可能乘搭的士，他稱按流行病學分析，最大機會是由豁免人士引發群組爆發。