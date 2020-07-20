青年職學平台提供多元資訊　助考生規劃前路　

應屆文憑試周三放榜，在新冠肺炎疫情下，考生都面對沉重壓力，聖雅各福群會開發的「恒生—聖雅各福群會青年職學平台」—「I am…」，為應屆考生提供升學及就業的資訊，以助他們規劃前路。

平台由去年九月開始服務，主要對象是15至29歲的人士，至今有約6千人註冊成為會員。除提供有關文憑試的文章和影片外，為配合新世代的溝通模式，學生亦可透過聊天機器人等科技，進行個人化的網上生涯規劃諮詢。而因應文憑試放榜，平台亦招募約三百位不同領域的人士組成「應援團」，當中包括各大專院校，不同學系和超過二十個行業的達人，系統會按學生的背景和需求，配對具相關經驗和背景的達人解答學生有關升學或就業的困難，並作即時的指導和意見。

該平台的計劃經理陳寶聲表示，最多學生對金融和衞生服務行業感興趣，他們會因應熱門科目提供更多的資訊，又明白部分學生有意投身非學術性行業或科目，會提供多元化的選擇，例如歌手或配音員等。他指，疫情令許多升學或就業諮詢熱線的支援減少，平台除提供網上諮詢外，又會推出為放榜而設的文章，每篇文章均有約四百次瀏覽，例如放榜重要日子及準備、各院校的招生安排、副學士和高級文憑的分別等等。