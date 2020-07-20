因應疫情 滙豐今起縮短營業時間 中銀11分行暫時關閉

為減低新冠病毒疫情擴散，有銀行調整營業時間。其中滙豐銀行今天(20日)起，全線分行周一至周五營業時間改為上午9時至下午4時，周六營業時間維持不變，繼續至下午1時。

此外，滙豐旗下3部流動銀行，及2間位於觀塘及上水的中小企中心，分別由今天和明天(21日)起暫停服務，直至另行通知。滙豐早前已暫時關閉3間位於機場、土瓜灣和水泉澳邨的零售銀行分行，及1間位於沙田的中小企中心。

中國銀行(香港)亦表示，因應目前社區疫情發展，該行採取防疫措施，經評估及協調服務資源後，將於今日起暫時關閉11間位於九龍區及新界區的分行，直至另行通知。

有關分行包括慈雲山毓華街分行、牛池灣彩雲邨分行、彩虹分行、鑽石山分行、土瓜灣馬頭角道分行、深水埗西九龍中心分行、李鄭屋邨分行、將軍澳君傲灣分行、沙田沙角邨分行、瀝源銀行服務中心以及香港國際機場分行。而早前暫停服務的藍田分行將於同日恢復營業。

另外，集友銀行全線分行亦由今天起，周一至周五營業時間至下午3時，周六則至中午12時。其中慈雲山分行今日起暫停服務。