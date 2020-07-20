半工讀10年　IVE畢業生成立公司助口罩生產

自動化工程遍及各行各業，Simon（左）及Tony（右）的知識在疫情下大派用場。

鍥而不捨是成功的不二法門，有香港專業教育學院（IVE）學生半工讀長達10年，畢業後成立自動化工程公司，在今年年初疫情來襲時，有感「市民排隊買口罩好辛苦」，遂與本地口罩生產商合作，提供製作口罩機器的安裝、設計及維修服務，目前合作的口罩生產商多達30間，自言「讀唔成書」的他，坦言沒想到能貢獻社會。

41歲的黎旋周（Simon）2007年畢業於IVE電機工程高級文憑，2013年創辦自動化工程及顧問公司，專門替本地工廠現代化，如提升機械自動化的生產線。他坦言自己在傳統學校「讀唔成書」，中五便輟學，但自小對電子有興趣，故入讀VTC技工證書課程，升讀至IVE電機工程高級文憑，一邊工作一邊進修長達10年，期間屢獲獎學金，並獲全額資助。

Simon指，由於製作口罩的機器多由外地進口，涉及自動化機械、電機工程、編程等操作，而他的自動化工程知識大派用場。因應疫情，海外機器製造商未能派員到港處理機器，而正因Simon的公司規模不大但靈活性高，隨時能協助本地公司安裝及維修機器。他指，相關的工序必須由專業人士處理，「如果冇我哋，就完全生產唔到口罩」，公司的營業額於「疫市」錄得可觀增長。

2018年畢業於IVE機械工程學高級文憑的楊家豪（Tony），目前在Simon的公司工作，自言從小對物理及數學科有濃厚興趣，中學畢業後未有立即升學，但之後發癿「咁樣落去唔係辦法」，雖然他未能在DSE取得5科2級成績，但數學獲5級，遂入讀IVE基礎課程文憑（工程），隨後升讀IVE機械工程學高級文憑。他畢業後加入Simon公司為客戶設計自動化系統，亦有協助製作口罩機器的維修保養，包括編寫系統電腦程式，為自動系統配置硬件，及利用模擬器反覆測試系統。