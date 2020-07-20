雖患大腦麻痹影響四肢能力　文憑試女生目標做平面設計

21歲應屆文憑試女考生林嘉恩自幼患有大腦麻痹，令下肢痙攣及影響手部活動能力，喜歡畫畫的她視覺感知亦受損，難以辨認圖形，但她仍勇於挑戰，製作立體模型，並以電車模型作為視覺藝術科的校本評核功課。新冠肺炎疫情影響了她的溫習計劃，但她認為自己的困難不及中五生，並為他們打氣。嘉恩估計，自己在文憑試至少考到20分，目標入讀設計學學士課程，理想是成為平面設計師。

嘉恩出生時屬早產嬰，其後證實患上大腦麻痹，最影響的是她的下肢活動能力，小學起入讀紅十字會甘迺迪中心，經常要進行物理治療，約六歲時改用助行架走路，約十歲轉用拐杖，現時只靠雙腳亦可走平地3至4小時。她的雙腳仍出現內彎，走路時要留意平衡，「有時行得太耐好攰、鬆懈，都可能會跌到損晒。」

另外，她的手部亦無法做微細動作，影響其寫字速度，因此文憑試時亦有申請延長考試時間。嘉恩小時候培養出畫畫的興趣，小學時藝術課只有半小時，但她覺得「唔夠喉」，嚷著老師教授她一些畫畫技巧。升中後她修讀視藝科，開拓予她的眼界，了解到視藝不止是畫畫，更包括平面設計及陶藝等。

嘉恩自言「對靚有一種執著」，例如視藝科需要繳交校本評核，她就一改再改，期望令製成品更臻完美。先天的障礙令她的視覺感知無法辨別圖形，應付數學題，計算面積時，「望落去只係一堆線條」，對她畫畫亦有影響，例如會畫得歪歪斜斜，因此她會用直尺協助自己畫線條，「拎遠啲睇下，望下有無歪斜後再落筆」，並勤力練習。她在校本評核選擇了交立體模型，無懼挑戰難度，「唔想咁（障礙）而避重就輕……想乜都試下。」

在新冠肺炎疫情下，學校停課，嘉恩的溫習計劃亦被打亂。她表示，學校有安排視像課堂，為他們操練試卷，及擬定溫習時間表。她期望今年9月可以升讀理工大學設計學(榮譽)文學士學位組合課程。殘障生比起一般的學生有更多挑戰，她認為今年的中五生因停課受影響，面對更多困難，她勉勵道：「無論點樣都好，身邊都有好多人支持佢哋，父母、老師和同學仔，可以多啲同佢哋傾訴，傾完之後點都會有解決辦法。」