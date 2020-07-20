東方日報A1：只限室內放生戶外　口罩令反智

港府防疫措施如「擠牙膏」，令本港新冠肺炎確診數字不斷飆升，昨日單計八小時就有一百零八宗確診。眼見「車船口罩令」無助遏止疫情蔓延，港府再補鑊收緊十項防疫措施（見表），包括將強制市民在室內公眾地方戴口罩，但仍需時研究如何立法，可是沒有強制全民戴口罩；「跪低」重推部分公務員在家工作，以及安排中學文憑試以網上形式「放榜」。學者批評港府防疫工作永遠都是後知後覺，根本無力控制疫情；專家亦認為擴大「口罩令」適用範圍無補於事，應在執行車船口罩令時一併強制市民在室內公共場所戴口罩，更促請企業盡快安排員工在家工作，將社區人口流動減至最低。

港府昨日下午召開記者會，公布新一輪防疫措施。繼上周三（15日）實施強制公共交通工具乘客必須戴口罩的車船口罩令後，當局決定將口罩令的適用範圍，擴展至所有室內公共場所。律政司正研究是否修訂車船口罩令的相關條文，抑或另立新規例，以實施相關強制市民室內公共場所戴口罩的規定。

至於為何政府現時仍要將強制市民戴口罩的要求分為室內和室外，食物及衞生局局長陳肇始表示，由於現時有部分確診個案是去過食肆和商場等室內公共場所，而當局在禁止食肆於晚上六時至翌日早上五時提供堂食後，多了市民前往超市和街市買菜，該些地方人流眾多，而且並非人人都戴口罩，所以有必要加強規管。但她「死撐」不強制市民在戶外亦要戴口罩，是因為市民會在戶外做運動或者跑步時很難能夠戴口罩。

特首林鄭月娥昨主持記者會時亦再次提到，疫情再度爆發的情況並非香港獨有，說全球疫情現時仍看不到減退迹象，過去數日全球單日確診個案多達廿六萬宗。她稱，假如本港疫情進一步惡化，港府會再「出招」，不排除效法海外城市般實施「禁足令」，限制市民外出。她亦呼籲市民保持忍耐，同時促請業主減租，助企業渡過難關。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強批評，政府擴大口罩令適用範圍的決定做得太遲，防疫後知後覺，現時才擠牙膏般收緊措施，根本沒有辦法遏止疫情。他又斥林鄭仍辯稱全球疫情再度爆發，「她好像認為疫情惡化是不關香港的事，但她又不提及深圳及澳門等鄰近城市在這段時間仍然能夠守住疫情，她一直都沒有反省哪裏做得不好，防疫措施永遠追不上病毒擴散速度。」

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦認為，現時本港市民超過九成人外出都有戴口罩，質疑政府擴大口罩令適用範圍，將市民戴口罩的比例增至接近百分之百，亦不足以控制疫情惡化。他指出，過去兩星期的感染個案大增，是因為病毒經過公共交通工具、安老院舍等擴散開去，現時若要遏止疫情蔓延，必須減少社區人口流動，他促請企業盡快安排員工在家工作，維持最少兩個星期，同時市民應盡量減少外出。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷則指，港府應在推出車船口罩令時，一併強制市民在室內公共場所戴口罩，不明白為何要「斬件式」推出，質疑是當局政策方面出現問題。

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