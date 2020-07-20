東方民調：步步錯招招廢　濫禁堂食一日跪低

香港新冠肺炎疫情已持續逾半年，港府防疫表現依然毫無寸進，禍延疫症的威脅一日比一日嚴重。「擠牙膏」方式推行抗疫措施，如實施口罩令姍姍來遲；食肆晚市禁堂食離地廢招連員工飯堂亦受限制，全無章法，添煩添亂。學者炮轟港府推出政策思慮不周，永遠只識亡羊補牢。

香港疫情不但沒有回落迹象，確診人數反而急升，病毒更可能已在社區落地生根，持續蔓延。由一月底香港出現首宗確診個案至今已爆發第三波，首兩波爆發個案主要屬群組式爆發或輸入個案，今波爆發屬疫情以來最嚴峻，不但有群組式爆發，更有眾多散布各區的源頭不明個案，情況令人憂慮。

港大醫學院院長梁卓偉更稱，病毒經過變種後，傳播率提高三成，平均一個確診者可傳染三至四人，估計現時社區最少有五十至六十名隱形傳播患者。天文台前台長林超英分析疫情趨勢，憂慮個案幾何級數增長，擔心公立醫院一線抗疫病床會爆煲。

傳染病專家曾多番提醒，第三波爆疫的主因，一是香港病毒檢測數量嚴重不足，無法找出病毒隱形傳播鏈；二是香港邊境檢疫措施漏洞；三是港府六月中放寬禁聚令，一下子放得太鬆，防疫態度鬆懈，埋下社區爆疫的伏線。

防疫措施全無章法朝令夕改亦屢屢發生，如封關問題同樣進退失據；港府堅持舉辦書展，四日後又宣布延期等。本月十三日倉促公布再次收緊防疫措施，一系列食肆防疫措施中，食肆晚六朝五禁止堂食的新規定備受質疑，當局一刀切規定員工飯堂要跟隨，被轟矯枉過正，東方報業集團發揮第四權向港府提出質問，面對民怨四起，新例實施一日後港府迅速跪低，員工飯堂可獲豁免。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，港府推出的禁止晚間堂食，一刀切影響員工餐廳措施，相當擾民，港府最終跪低反映推出政策思慮不周，亡羊補牢。他批評港府施政無方、廢招連連，抗疫表現拙劣，勢必會激起新一波反政府浪潮。