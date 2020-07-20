東方民調：社區爆發應變緩慢　市民恐慌

香港新冠肺炎個案遍地開花，疫情有史以來最嚴峻，惟港府最初宣布收緊防疫措施比三月高峰期還寬鬆，最後跪低，防疫措施短期內更一改再改。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府抗疫表現為人詬病，未能掌握疫情適時推行措施，進退失據，落後形勢，港府抗疫未能快狠準，坦言對港府失信心，擔心疫情失控。

新冠肺炎疫情迅速惡化，食物及衞生局局長陳肇始本月九日公布調整防疫措施，包括要求餐飲處所內的顧客數目，不得超過該處所座位數目六成，並不可多於八人同坐一桌；酒吧不得多於四人同坐一桌，派對房間、卡拉OK、健身中心等亦有人數限制。

直至十三日，港府再有新措施，重新收緊食肆每桌人數上限為四人，並於晚六朝五禁止堂食只准外賣；而禁聚令人數亦重新收窄至四人為限；十二類處所關閉七日等，並訂立新規例，強制市民乘搭公共交通工具必須戴口罩。港府昨日又再推出防疫「加辣」措施。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP形式，成功訪問四百五十八名十八歲或以上市民，結果顯示，對於確診個案遍地開花，多區淪陷，五成三受訪者直指防疫漏洞，傳播鏈一發不可收拾；兩成七批評港府抗疫不濟；一成斥港府防疫進退失據，效果不彰。

港府最初宣布的社交限制比三月時寬鬆，防疫措施短期內一改再改，四成受訪者批評港府未能掌握疫情，適時推行措施；三成六轟思慮不周，議而不決；一成三轟抗疫措施急就章。

公屋疫廈不斷增加，卻沒有撤出隔離計劃，僅向居民派口罩了事，三成八受訪者憂圍堵政策失效，難阻攔病毒傳播；三成二斥港府應酬式抗疫；一成七轟防疫畏首畏尾。

澳門及新加坡早已強制民眾戴口罩，港府最初只要求市民乘車船戴口罩，四成五受訪者批評當局後知後覺，反應慢；兩成五認為，應擴大至公眾場所；兩成四斥港府抗疫未能快狠準。

學校提早放暑假出現萬人北上避疫，三成四受訪者認為，反映人心惶惶，自救避疫；三成憂港府未能遏抑疫情擴散；兩成六認為，反映對港府抗疫無方失信心。

社區大爆發，檢測工作追不上抗疫所需，港府需尋求內地檢測機構協助，四成六受訪者斥港府漠視專家警告，落後形勢；三成二轟能力不足；一成二直指防疫表現為人詬病。

綜觀情況，大部分受訪者不滿港府抗疫表現，面對疫情全港大爆發卻手足無措，見步行步，反應緩慢，防疫措施存漏洞更導致傳播鏈一發不可收拾。