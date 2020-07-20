網民熱話：缺德港女車廂除口罩歎小食　忘我食相極搶眼

疫情嚴峻，人人出街戴上口罩，不過依然有人罔顧衞生。近日網上流傳一段片段，一名輕鐵女乘客無視「播毒」風險，在車廂內倚着車門除口罩「篤小食」，吃得津津有味，網民直指是「唔見棺材唔流眼淚」。

網民Carm Laura在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」上載片段，又標明事發在上周二，即強制公共交通工具戴口罩規定前發生。片段所見，輕鐵上乘客都戴上口罩，唯獨一名身穿黑衣女子不只未戴上口罩，她更倚着車門位置，大模廝樣一手拿着紙袋，一手拿着竹籤「篤嘢食」，篤完一粒又一粒，吃得十分滋味。

發文者在貼文中指，家人乘搭輕鐵時，遇上這名女乘客，於是拍照。發文者謂已提醒家人，如下次遇着同樣情況，不要拍照，應立即上前勸阻，又提醒大家外出時務必戴上口罩。

網民批評該女乘客「厚顏無恥」，認為在公眾地方進食容易感染病毒，「唔見棺材唔流眼淚」，應該予以懲罰。亦有人將焦點放在女子「誇張」的食相，「食得咁招積」。有網民更抵死指，「喺佢隔離打乞嚏，再咳多兩聲，睇下佢仲食唔食得落！」

網民有話說

Sandy Leung：我琴日朝早搭輕鐵返工，見到有個女仔上車食雪糕，仲要一朝早，企門邊食

李智雄：一定要加重罰款

Calvin Lau：車廂可以食嘢㗎咩？

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