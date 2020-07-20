Dr.東：口咽癌非煙民酗酒者專利　醫生指逾20%個案與HPV病毒有關

勿以為口咽癌是煙民、酗酒者等高危人士的「專利」，原來煙酒不沾、維持健康生活習慣的人亦有機會中招，「元兇」便是女性癌症殺手之一的人類乳頭瘤病毒（HPV）。耳鼻喉科專科醫生林偉雄表示，近年病毒性感染的咽喉癌有輕微上升現象，主要是感染了高危型的病毒HPV16，此病毒多年來都有納入子宮頸癌疫苗之中，呼籲市民早日接種疫苗，防患未然。

不少人會將口咽癌與口腔癌混為一談，林偉雄解釋兩者同屬頭頸癌，不過位置有所不同，口咽包括俗稱「吊鐘」的懸雍垂、舌頭末端三分一位置的舌根、軟顎、口咽後壁，以及扁桃腺，這些結構都處於頭頸較深處，加上其病徵極不明顯，患者初時通常只會喉嚨痛、喉嚨有「頂住」的感覺、口水帶血絲，以及頸部有無痛硬塊，病人容易不以為然，就連家庭醫生都可能忽視。不少患者確診時，病情已臨近晚期。

林偉雄指出，近20年吸煙或飲酒人士較以前大幅減少，喉癌、下咽癌或口腔癌等頭頸癌新症亦有相應跌幅，唯獨口咽癌卻輕微上升。他指醫學界發現背後原因與病毒有關，「幕後黑手」更是引致女性十大癌症殺手之一的HPV病毒。本港每年錄得約一百宗口咽癌新增個案，當中兩成一便與病毒感染有關。

林引述幾年前與中文大學合作的研究，指病毒性感染的患者一般較年輕，多為男性、非吸煙或或非酗酒人士。研究亦顯示，HPV病毒引起的口咽癌個案，逾80%人腫瘤位置於扁桃體，近80%人的腫瘤屬於第一或二期，整體5年存活率為63%，較非HPV患者高出逾兩倍。治療效果而言，不論是治療後仍有腫瘤、治療後復發和原位復發率均低於10%。

不少人以為HPV病毒一定由性接觸傳播，林引述外國研究指浴缸等地方也可驗出HPV病毒，不排除有非性行為導致口腔感染的可能性。他亦有不少病人煙酒不沾、生活習慣良好亦都中招，有個案至今未找到原因，63歲的Sam便是其一。Sam三年前甫退休便與太太一同旅遊，期間發現喉嚨「頂住頂住」，進食時容易「濁親」，回港後情況持續，Sam本身不以為然，但任職言語治療師的女兒認為不妥，叫父親向耳鼻喉科專科醫生求醫。

林檢查後發現Sam的喉嚨有腫瘤，頸部亦有巨型腫塊，為他抽取組織樣本化驗後，證實他患上HPV感染的口咽癌，腫瘤及頸核已達至第三期。Sam經過7周的電療和化療後痊愈，他回想該7周度日如年、寢食不安，慶幸的是3年過去，至今未有復發跡象，身體亦能回復至以往的健康狀態。

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