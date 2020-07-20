憂慮香港疫情冀北上避疫　有市民通宵排12小時輪候檢測

香港面臨第三波新冠肺炎疫情，市民人心惶惶，四出排隊進行檢測。香港多間私家醫院及診所提供獲港府認可的核酸檢測，其中位於黃竹坑的港怡醫院，約100個的病毒測試名額今早(20日)7時已滿，有市民為回內地探親，早於昨日(19日)傍晚已到醫院外排隊。有市民直言，留在香港較危險，冀獲得結果後盡快回內地避疫。

現場所見，醫院安排百名市民在門外排隊等候，並為在場人士提供椅子及水，有市民自備食糧。港怡醫院在現場及網頁公布今日名額已滿，並表示稍後會在該院網站公布有關明日(21日)進行檢測的安排。

市民林女士早於昨日傍晚6時開始排隊，她指，因在佛山的家人患病，需趕回內地探親，今獲派第5號籌，感到非常開心及輕鬆，形容「無晒壓力」。她透露，與醫生會面及留下樣本，整個過程約15分鐘即完成，料明日傍晚6時前會有電話通知結果。另一市民陳先生則在昨晚11點許到場排隊，形容香港很危險，希望獲得檢測結果後可盡快回內地避疫。

不少市民雖然一早到達，但由於名額已滿而「摸門釘」。市民李女士約今早8時許到達醫院，始知名額已滿，將與友人嘗試到其他醫院進行檢測。她坦言，香港確診個案日益增加，擔心醫療系統會「爆煲」，對留港感到不安心，冀可早日回廣西。她認為內地地方較大，相反香港人口密集，容易受感染。

市民夏先生亦指，得悉昨日有百多宗確診個案，冀盡快離開香港，返深圳避疫，已到過一兩間醫院，惟都名額已滿，今早8時許到港怡醫院同樣撲空，今晚凌晨或再前來排隊取明日的籌。

香港急症科醫學院院長蕭粵中在電台節目表示，過去兩星期公立醫院急症室的求診人數上升，部分地區出現社區爆發，有市民擔心自己身處高危地區，加上不清楚可到哪裏進行病毒檢測，於是到急症室求助。他認為，做法不理想，市民若長時間逗留急症室有一定感染風險，急症室亦非為無病徵及非緊密接觸者而設，建議市民可到政府認可機構接受檢測。