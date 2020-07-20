中大設疫境自強助學金　毋須資產審查逾600學生受惠

中學文憑試本周三(22日)放榜，各考生飽受成績及新冠肺炎疫情困擾。香港中文大學為協助學生渡過難關，宣布設立「疫境自強助學金」，將為今年所有經聯招獲中大本科生課程取錄的新生，提供1萬至4.21萬港元助學金。學生毋須通過家庭入息及資產審查，只需證明家庭經濟受疫情影響，或於未來面臨龐大財政壓力，均合資格申請，預計將惠及逾600位學生。

中大表示，每位完成申請程序並最終成功透過聯招獲中大課程取錄的學生，可獲最少1萬港元助學金，助學金最高金額為全年學費，即42100港元。如申請人已經以優異成績獲發「入學獎學金」，經審核實際財政需要後，可以同時獲發「疫境自強助學金」。

學生可於即日起經入學及學生資助處網頁遞交申請。該校強調，會全力協助有能力的學生，以免他們因逆境或經濟問題影響求學之路。中大期望透過助學金，獎勵獲取佳績的學生，亦鼓勵他們自強不息，繼續朝目標進發，寄望受惠同學日後學有所成，回饋社會。