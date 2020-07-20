何栢良指疫情未見頂　憂不社交戒嚴會火燒連環船爆發

香港昨日(19日)暴增108宗新冠肺炎確診個案，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(20日)在電台節目表示，相信香港的疫情仍未見頂，過去數日香港的確診個案數字上升得快，形勢不樂觀。他又指，今日新增個案很大機會都達到3位數，但昨日當局公布可供即時使用的檢疫中心單位只有196個，即是今後單日新增個案仍然過百的話，供應就很緊張，

擔心設施很快會爆滿，令市民與病毒「零距離」，認為現在是時候進行「社交戒嚴」。

何指出早前出現的茶餐廳群組引發很多家庭傳播，如有人在酒樓筵開十席後確診，亦掀起相關傳播鏈，加上感染源頭不明的個案不斷出現，呼籲市民不要等政府防疫措施實施後才加強防疫，建議每個人都要做好個人防疫措施，例如要戴口罩、調節社交生活等，否則即使政府推出甚麼防疫「辣招」，都只會事倍功半。他又指，假如市民不盡量留在家中，繼續夜夜笙歌，就可能會有感染群組如「火燒連環船」般爆發。

對於政府昨日宣布要強制市民在室內公共場所佩戴口罩，何認為措施可更加徹底，規定範圍應不分室內或室外。