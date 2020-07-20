食肆爆疫高危 再多14間餐廳有確診者足迹
2020年07月20日 10:31
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再多14間餐廳有確診者足迹，包括屯門V-city的八月花。
新冠肺炎疫情失控，衞生防護中心傳染病處主任張竹君連日警告市民減少外出，但確診者的足迹仍遍布香港各區。衞生防護中心昨晚公布確診者的最新行蹤，再多14間食肆上榜，大多集中於屯門區，另新增多個商場或大廈亦有確診者的足迹，例如秀茂坪商場、金鐘海富中心1座、中環致生大廈、將軍澳尚德廣場、城市花園商場等。
「新增確診者到訪過的餐廳名單」
●屯門華都花園 E-Mo Korean Restaurant
●屯門時代廣場 板長壽司
●屯門市廣場 牛一
●屯門市廣場 太平洋咖啡
●屯門華都商場 轉角
●屯門華都商場 雲南小鍋米線
●屯門市廣場 稻成小館
●屯門V-city 八月花
●黃大仙竹園商場 McDonalds
●青衣城1期 茶木
●旺角彌敦道198-500號 紅茶冰室
●旺角砵蘭街177-181號 佳記餐廳
●旺角胡社生行 御滿屋日本料理
●美孚新邨四期 京都會酒樓
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease