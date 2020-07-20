大部分公務員仍有上班　工會轟政府推在家工作慢半拍

香港第三波新冠肺炎疫情大爆發，港府昨日(19日)宣布收緊防疫措施，政府各政策局及公共部門今日(20日)起暫停非緊急服務，公務員會在家工作至7月26日。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早出席一個電台節目時，批評政府在多名公務員確診後，才實施在家工作，是「慢半拍」。他指今日仍有三分之二公務員要繼續上班，批評部門沒有清晰指引，而部分櫃枱服務仍有運作，惟有市民使用服務時無戴口罩，期望政府加強宣傳防疫意識。

政府總部今日仍有不少公務員返回辦公室工作，有公務員表示家中電腦無法連接部門的內部系統，無法處理緊急文書工作，計劃完成緊急事項就會在家工作。亦有公務員認為，政府今次太遲安排公務員在家工作，落後大型私人企業，又指上星期已有員工請假。

另外，東網記者今早到灣仔稅務大樓視察，發現人流稀疏。市民陸先生支持公務員在家工作安排，認為能減少感染機會，但政府公布部門開放的資訊混亂，不清楚邊類櫃位開放，需親身查詢才知道。他認為政府應至少給市民數天時間處理個人事務，否則讓市民大失預算。

市民鄺先生同樣支持公務員在家工作，並指沒影響今日處理稅務等事宜。前來處理股權轉讓事宜的市民黃小姐表示，不清楚部門有沒開放，加上自己不懂上網，無從查詢。她表示上次公務員在家工作有關櫃位就沒有開放，故今早先來視察及取得有關文件，下午會再度前往處理手續。