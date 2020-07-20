衞生署深喉唾液樣本隨處放　員工警告化驗服務或淪陷

新冠肺炎疫情肆虐，檢測工作的壓力亦大增。Facebook專頁「公務員secrets」昨日有人上載一條名為《新冠肺炎幕後》的短片，片中可見大量深喉唾液樣本被放在化驗室辦公室的通道外，部分並無膠箱盛載，只用膠袋裝著放在地上。令人懷疑有關樣本的處理方式是否符合衞生及安全標準，處理檢測樣本的能力是否已接近超出上限。上載片段的網民指化驗室同事疲於奔命，警告如衞生署再「一味推前線同事再上極限」，化驗服務將淪陷。

片長約 20 秒，拍攝地點不詳。片段開始時，可見一個紙箱上貼有「長沙灣皮膚科診所」和「COVID 19」字樣，另一紙箱則有紙條寫上「筲箕灣胸肺科診所」。緊接的片段顯示，走廊右方地上放置超過10個黑色大膠袋，其中一個寫上「海韻閣深喉唾液樣本收集袋」，估計是早前旺角海富苑海韻閣確診個案，居於該處人士的樣本。

發文者講述化驗室每日工時長達10多個小時，「越嚟越多化驗同事加入戰役，但應付能力開始不勝負荷」。發文者又暗示港大微生物學系講座教授袁國勇，將部門化驗上限不斷擴大，「話變就變，由三千起跳到五千，五千到七千，七千變一萬」，但無視人手短缺問題。

發文者總結時指出，「公共衞生只能靠單薄嘅人手去維持住。但無奈決策局無視實際能力，只一味推前線同事再上極限。人力資源崩潰總有一日發生，屆時會係香港化驗服務淪陷嘅時候。」