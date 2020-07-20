大專院校呼籲文憑試學生網上報名　院校不設即場學位確認

因應香港爆發第3波新冠肺炎疫情，港府要求所有中學採取中學文憑試（DSE）放榜特別安排，安排發放網上或電子版成績通知單。大學聯招亦安排網上辦理，考生毋須到院校叩門。有大專院校在網頁呼籲有意報讀課程的學生可透過網上系統報名，毋須親身前往學院報名，其中浸大持續教育學院宣布不設即場報名及學位確認。

香港大學附屬學院強烈呼籲有意報讀該院副學位課程的學生，如無必要，毋須親身前往學院報名。學生可透過網上系統報名、遞交文件、面試、繳費及確認學位。該院的九龍灣校園將會開放，供有需要同學索取資料及辦理報名手續。

香港浸會大學持續教育學院在官網表示，為顧及申請人的健康及安全，學院在本月22日至24日將不設即場報名及學位確認，請學生毋須前來排隊。有意報名的申請人，包括應屆文憑試考生及持有有條件取錄通知書的申請人，需於網上遞交入學申請或完成學位確認手續。

中學校長會主席鄧振強今早(20日)在電台節目表示，全港學校當日會透過網上向學生發出成績表，辦理升學的程序大多可在網上完成，提醒學生沒有迫切需要取得實體成績表。他認為，今屆考生面對的問題不外乎是升學策略，與社會事件及疫情無關，學校當日會將設有網上輔導服務。

對於今年9月能否如期開學，他認為，難以預料疫情發展，但較擔心跨境學生問題，兩地政府應思考如何平衡疫情與教學，強調並非只靠學界便能解決。