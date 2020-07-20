金鐘運輸署現人龍　有市民白行一趟斥服務資訊不清晰

因應新冠肺炎疫情，政府各部門今日(20日)起除提供緊急和必須公共服務的人員外，公務員將留家工作至7月26日，而各部門的服務都有相應調整。東網記者今早巡視金鐘運輸署牌照事務處，發現人流雖較以往減少一半，但仍有不少市民前來辦理車牌手續，署方安排預約及查詢的市民分開兩條人龍。有市民批評政府資訊不清晰，不清楚相關部門開放與否，更有市民未能辦理手續白行一趟。

前來處理臨時駕駛執照事宜的市民張先生表示，本身打算透過網上預約，惟網上資訊不清晰，並沒提供此選項登記，惟即使到現場亦因未能成功預約，只能白行一趟，將文件投進收集箱，但未知處理續牌照事宜需時多久。

市民梁先生則批評政府公布公務員在家工作安排太遲，有關安排亦不夠清晰，令市民處理手續倍感麻煩。他指自己本身要辦理「套牌」手續，但網上預約沒有提供相關選項，只能抽空在上班前前來一趟。他又稱事前已有心理準備摸門釘，雖然最後仍能遞交表格，但認為運輸署的系統太多文字，不夠清晰亦不太方便。

同樣前往運輸署查詢高齡續牌的市民魏先生指，自己年屆73歲，今日預早前來了解高齡人士續牌手續。他指自己尚有數月才到期，但擔心因應疫情，政府會再有其他安排，故提早前來了解，免得屆時時間太緊湊。