環境局資助企業聘畢業生項目下月尾截止　至今收逾半職位申請　

本港失業率高企，應屆畢業生搵工困難。政府日前推出多項計劃，協助畢業生就業。其中環境局「綠色就業計劃」下推出的大專畢業生資助項目，由上月尾開始接受申請，至今已收到約數十宗申請，共涉及約120個職位，佔項目涵蓋的職位逾5成。局方呼籲相關業界於此項目下月28日截止申請前繼續積極支持，一同「保就業，撐企業」。

環境局表示，上述資助項目申請期為6月26日至下月28日，旨在資助私人公司及合適機構聘用去年或今年大專畢業生從事與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等有關的工作。項目涵蓋約200多個職位，為合資格畢業生的僱主提供每月5610港元資助，支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月。

此外，「綠色就業計劃」下其他開設的約500個有時限職位，其中逾200個職位已進行招聘。其餘職位將由下月起陸續展開招聘，包括100個參與淨灘活動及宣傳工作的環保大使職位等。