網民熱話：自己垃圾自己帶走？　缺德行山客垃圾遺萬宜水庫

疫情肆虐，不少人都選擇行山「避疫」，不過卻製造另一個恐怖現象。昨日(19日)，有網民就上載一張周日西貢萬宜水庫的照片，照片中大量垃圾被人棄置在水庫涼亭旁，情況非常誇張。網民在發貼之餘更怒轟，「公德心去了哪？」

從Facebook 群組「~新手假日行山群組HikingNoviceGroup~」上載的照片所見，涼亭旁有不少垃圾堆積，垃圾堆中除了有紙巾，亦有膠袋、水樽、甚至紙皮箱，相信是行山人士所棄置。期間有兩人站在一旁，但似乎對這現象見怪不怪。

不少網民看照片後，批評這些行山人士「極度自私」、「離晒譜」，不懂自律、「睇見眼火爆」，反問「有冇受過教育？」由於疫情關係，基本上沒有內地人來港，網民估計這種缺德的行為，由香港人所造成，更諷刺他們「高質素」，甚至有人提議「封咗」萬宜水庫，阻止被破壞。

網民有話說

Summon Chan：中國人質素高好多，香港人自視過高。

Mars Yih：公德心，好多香港人都無。

Wai Kuen Ng：物似主人形，都係垃圾一個！

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