國際學校不早於8.17開學　只安排中四或以上跨境生回港上課

香港第三波新冠肺炎疫情大爆發。教育局局長楊潤雄今午(20日)公布，因應疫情仍未受控，以往於8月上旬開始新學年的國際學校及幼稚園，今年不會早於8月17日開學，並會在開學前給予兩周時間學校準備，而新學年亦只會安排中四至中六的跨境學生回港上課。

楊續指，難以安排中三或以下各級跨境學生於新學年回港上課，因需考慮關口及交通安排，亦需視乎社會是否完全做好防疫抗疫工作。教育局會與學校商討在家學習安排及提供適切支援，他承認跨境學童的呈分試是一項大問題，會繼續與學界討論如何評估，新學年則會循以往實施的方向考量，包括分年級復課等。

至於學校在暑假期間可否作補課安排，楊指現階段不能講實，學校需平衡情況，「唔會話一定唔得，會一路看情況」。

中學文憑試將於本周三放榜，楊表示學校應首要考慮以網上公布成績，但亦容許學校將部分輔導工作如升學、就業及情緒安排等回校處理，他相信學校有能力安排及處理衞生情況。至於會否給予文憑試指引，楊指現時已經很清晰，暫看不到有任何需要發指引。