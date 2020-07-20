政Whats噏：本港疫情復熾　陳鑑林批港府把關不力

新冠肺炎疫情在本港繼續擴散，確診數字累計超過1800宗。有前議員就批評政府嘅防疫措施比較寬鬆，導致最近每日新增個案最少都幾十單，大鬧政府把關嚴控不足，仲呼籲政府盡快幫住喺重災區嘅居民做全民檢測添。

政府一直未有全面封關，前議員陳鑑林大鬧政府實施嘅「封關政策」過於鬆懈，又話好多染病嘅港人都係外地返嚟，認為雖然係屬於輸入個案，但政府特別喺隔離、防疫等手法上出現漏洞，導致新一輪疫情爆發，希望政府重新考慮把關力度。至於近日嘅本地確診個案大多數來自九龍東，陳就呼籲政府集中力量去九龍東做大規模檢測，防止隱形患者周街「播毒」，粗略估計兩個禮拜就可以搵齊九龍東嘅隱形患者咁話喎。

其實喺未爆發第三波疫情嘅時候，政府諗住推出粵港澳三地嘅互認健康碼。陳鑑林就話依家就算港府想做，內地都唔會批准，反而佢認為港府應該推出嚴厲嘅本地防疫措施，亦相信市民都會理解。陳又批評政府推出嘅兩輪防疫抗疫基金都冇針對性，認為政府加碼支援就簡單，但係難以確保派畀「真正有需要嘅人」，希望政府重新檢視吓，唔好浪費公帑呀！