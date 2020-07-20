港島西區連環3宗毒狗案　警方重案組接手調查

上周日(12日)至上周二(14日)，警方接獲港島西區發生連環3宗毒狗案，報案人指事發當日早上在數碼港海濱公園附近薄扶林貝沙灣路及域多利道一帶放狗，其後發現狗隻不適並即日去世。3宗案件死去的狗隻包括銀狐、唐狗及拉布拉多。據悉，該3隻狗均曾經過數碼港海濱公園。西區警區總督察（刑事）侯禮文表示，正循附近有否懷疑毒餌留下作為調查方向，同時會為涉案狗隻化驗查證。

就有關案件，警方西區刑事部人員、港島總區防止罪案辦公室及機動部隊，今日(20日)合共派出數十人到數碼港海濱公園調查，同時向公園內放狗巿民派傳單，呼籲提供資料。警員其後在岸邊鐵絲網位置檢獲多個疑似裝有動物乾糧的盆子、水及罐頭等，並將上述物件檢走作進一步調查，案件列作殘酷對待動物，交由西區警區重案組跟進。在公園放狗的市民黃生表示，雖然擔心，但仍會繼續放狗，又指很難小心，因為狗始終會四處進食。

香港愛護動物協會昨日(19日)已在社交網站布告，指近日港島薄扶林一帶包括貝沙灣路、域多利道、沙灣徑等出現有狗隻因進食毒餌而死亡事件，呼籲如果市民發現懷疑毒餌，可立即致電愛協督察部熱線27111000求助。