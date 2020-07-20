網上學習增學生數碼能力　30%家長對子女期望增加

新冠肺炎疫情持續擴散，全港中小學因而停課，不少學生都使用網上學習。香港大學的研究團隊進行了一項名為「數碼素養360」的研究計劃，今日(20日)發表第一份研究簡報，總結學校、老師、學生和家長在停課期間，進行網上學習的經驗和需要，結果顯示網上學習使大部分學生的數碼能力提升，而停課並沒有構成長遠負面影響。

是次的研究邀請了中學、小學及特殊學校參與，分別有1200位老師，1300名家長及6000名學生，研究顯示大部分學生能做到「停課不停學」。港大教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英教授表示，即使停課時間較長，普遍學生和家長都不太擔心停課會對學習構成長遠負面影響，只有15%的家長表示，他們降低了對子女考試成績的期望，但有30%的家長的期望不跌反升。

研究亦比較不同社經地位的學生，擁有安靜學習環境、父母教程度等均為社經地位的指標，結果顯示在停課期間，社經地位較低的學生的情緒健康稍遜，比社經地位較高的學生較擔心即將進行的考試，以及未來就業的準備。

羅陸慧英表示，來自社經地位較低的家長，一般在停課期間較少參與子女的學習，並認為未能為子女提供足以應付在家網上學習的配套設備，當中包括較大屏幕的電子設備及數碼學習資源。