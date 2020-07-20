最新失業率升至6.2%　創15年來新高

本港失業率不斷攀升！政府統計處今日(20日)公布，經季節性調整的失業率由今年3月至5月的5.9%，上升至今年4月至6月的6.2%，創15年來新高，失業人口突破24萬人。零售、住宿及膳食服務業成為重災區，失業率高達10.7%，是自2003年8至10月受沙士沉重打擊後的高位。而就業不足率亦由3.5%上升至3.7%，為接近17年來高位。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計失業率在本年4月至6月升至10.7%，就業不足率則有所回落。其中，餐飲服務活動業失業率為14.7%，貼近沙士後高位。同時，從事樓房裝飾、修葺及保養、進出口貿易，以及貨倉及運輸輔助活動的人士的失業率顯著上升至多年來的高位。

失業人數方面，本年4至6月不經季節性調整的失業人數達24萬700人，較本年3至5月的23萬400人增加約1萬人。而同期的就業不足人數亦由13萬5100人上升至14萬2900人，增加約7800人。

至於總就業人數，本年4至6月的總就業人數為約362萬人，按年下跌6.5%，但與3月至5月數字大致相約。總勞動人口則為約386萬人，增加約11100人。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在本年第2季全季合計繼續惡化，但因本地疫情在5、6月間減退，勞工市場面對的壓力在季末有紓緩迹象，保就業計劃亦有助勞工市場應對不利因素。

羅又指，疫情在全球部分地區仍然嚴重，本地個案最近亦再次急升，可見經濟前景仍面對巨大不確定性，料往後的本地勞工市場情況將很大程度視乎環球及本地疫情如何演變。為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括一系列保就業及創職位的措施，以幫助保障員工就業，當局會繼續密切留意相關情況。