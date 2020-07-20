疫情再爆發市民撐推禁足令　倡先實施7日再調整

香港新冠肺炎疫情再爆發，政府和專家今日(20日)均提及若然情況持續，或要實施更嚴厲的防疫措施，包括實行禁足令。有市民表示支持，希望借此減少傳播，但亦有人擔心會引發糧食和物資搶購潮，建議先實施7日再作調整。至於全民戴口罩方面亦有不少市民贊同。

市民林小姐直言支持政府收緊防疫措施，亦支持禁足令，認為這是政府需要做的事，又指疫情一日比一日嚴峻，願意辛苦少少，禁足14日，以免病毒繼續傳播。早前從英國回港的許小姐指，不曾想過香港亦可能要如英國一樣實施禁足令，但她贊同政府應考慮，相信有助控制疫情。

另一位市民黃先生亦指，若然疫情持續，他亦接受推行禁足令，惟他認為禁足14日時間太長，可考慮先實施7日，再視乎情況調整防疫措施。市民陸小姐則表示，擔心禁足令一旦實施，所有市民要留在家中，會引發食糧和物資的搶購潮。她又指現時外出仍然會見到有人不戴口罩，雖然支持全民戴口罩，但認為有些老人家因為怕侷促不戴口罩，可以酌情處理，先作口頭勸喻，不聽才作檢控。