大型展覽避疫煞停　業內工程急跌5成公司恐結業

香港新冠肺炎確診個案近日不斷攀升，書展等多項大型展覽均緊急煞停，業界生計大受打擊。有製作工程從業員稱近半年收入大減95%，將成立關注小組促政府在防疫抗疫基金補漏拾遺，支援業界渡過難關。

展覽搭建承建商翁偉國明言，從事20多年未遇過如此慘況，現時業界情況比2003年沙士更嚴重，半年來只完成一個展覽攤位搭建工作，公司要向銀行借錢才可勉強營運，更有部分員工無奈轉行或兼職清潔工人。他批評，政府雖撥款逾10億港元進行「會議展覽業資助計劃」，但只資助參展商場租，承建商在背後協助搭建展覽卻不能受惠，促政府在防疫抗疫基金補漏拾遺，支援業界度過難關，否則預計逾5成公司將會結業，約5000人因而失業。

同是展覽搭建承建商的陳啟恩表示，因疫情關係，出入境受限，不少國際展覽難以在港舉行，而業界苦苦支撐半年，以為疫情穩定下來，至少書展等本地展覽可以如期舉行，豈料近期疫情又再爆發，預計下半年的展覽亦無望舉行。他又補充，不少展覽均是由貿易發展局舉辦，局方理應知道業界情況嚴峻，但卻感到被遺忘。他指港府若再不作為，最終只會導致大量公司倒閉，人才流失，香港亦將失去「展覽之都」的美譽。