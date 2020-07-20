航空業復甦無期　業界倡設僱員支援計劃紓困

新冠肺炎疫情爆發第三波，進一步打擊航空業復甦，大量航空業員工自2月起被公司停加班補水及安排放取無薪假，難以養家，機場空運員工協會及港九勞工社團聯會要求政府推出「航空業僱員支援計劃」，向機場員工每人每月派發2000港元的津貼，為期6個 月，以支援相關僱員應付上下班交通、膳食及防疫等開支。

勞聯亦要求政府主動介入及游說，促使機場各營辦商公司參加第二期「保就業」計劃，並停止無薪假計劃，以穩定機場員工軍心。協會理事長方廷浩與數位理事聯同港九勞工社團聯會副主席儲漢松、勞工界議員潘兆平今日(20日)約見運輸及房屋局陳帆局長，反映機場員工苦況及相關建議。

團體指，機場員工過去數月受疫情拖累，無薪假、停加班補水、減津貼的景況未有停止的迹象，至今已近5個月。據某地勤公司會員工友反映，在已停發加班補水和津贴下，4至6月份更被公司安排每月放取12天無薪假及兩天無薪休息日，導致底薪亦進一步大減50%，每月平均薪酬由原先2萬港多元，大減至約7000港元，導致少部分同事需要借貸度日，長此下去實長貧難顧。