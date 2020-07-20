失業綜援個案連升6個月　上月達1.86萬宗

失業綜援個案今年連升6個月！社會福利署今(20日)公布最新領取綜合社會保障援助個案數字，6月份個案較5月份減少348宗，按月跌幅為0.2%，總數約22.6萬多宗，受助總人數達31.9萬多人。其中因失業而申領綜援的個案持續上升，6月達1.86萬宗，較去年同期大增逾58%。

就個案類別分析，6月因失業而領取綜援的個案較5月上升0.9%，達1.86萬宗，而新申請個案則較5月下降15.8%，升幅減慢，但仍較去年同期增加約3倍。低收入及年老個案均下跌，分別有2826宗及約13.3萬宗。單親個案則上升至逾2.4萬宗。永久性殘疾類別個案和健康欠佳類別個案亦分別上升至超過1.7萬宗及2.5萬多宗。

本港失業率持續攀升，港府為支援失業人士，上月起放寬健全人士申領綜援的資產限額6個月，至今年11月。健全人士包括健全單身成人及家庭個案下的健全成人和兒童，相關資產限額獲放寬1倍，以健全單身成人為例，其資產限額將由3.3萬港元加至6.6萬元。住戶的自住物業在申請獲批後的首12個月寬限期內亦會獲豁免計算為資產。