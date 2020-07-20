網民熱話：網傳新冠肺炎死亡率低冇有怕？　專家：唔正確

有網民提出新冠肺炎嚴重性不及沙士，掀起網上一場爭議。

新冠肺炎爆發第三波疫情，每天湧現大量確診個案，令社會陷入一片恐慌。有網民就對照沙士與現時疫情作對比，指沙士死亡率高過新冠肺炎25倍，認為情況並不如沙士嚴重，似乎要為疫情「降溫」。不過有網民持不同意見，雙方在網上掀起一場激辯。中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，疫情嚴重性並不能單看死亡率，病毒傳播率亦是關鍵。

近日網上熱傳一張貼圖，圖中是比較沙士和新冠肺炎感染人數，認為兩者人數相若，而新冠肺炎死亡率不足百分之0.7，沙士死亡率高過新冠肺炎25倍，貼文者因而認為戴口罩屬個人選擇不應強制，「驚新冠肺炎都唔係迫人戴口罩嘅point（論點），因為新冠肺炎唔需要驚。」

其論點激起網民熱烈討論，有人反駁說，新冠肺炎死亡率雖然低於沙士，但全球目前已超過60萬人死亡，絕對不可以掉以輕心。而且若更多人受感染，會進一步加重醫護人員負擔，認為戴口罩才是負責任表現。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，世衞數據指新冠肺炎全球死亡率為約百分之5，而非百分之0.7，加上香港死亡率低是由於大部分感染新冠肺炎的患者都是年輕人，但隨着疫情擴大，已經有不少長者受到感染，未來死亡率可能會上升。

另外，許亦指出，疫情嚴重性不可單看死亡率，病毒傳播率亦是關鍵，新冠肺炎傳播率遠高於沙士、中東呼吸綜合症，如果出現大量染病個案，即使患者未有死亡，亦很可能需要住院數星期，對健康和社會運作都會帶來嚴重影響。

網民有話說：

Rebecca Yee Nga Chow：不如諗下點解沙士五個月就完，同埋比較埋全世界數據

Sandy Leung：你係估唔倒沙士康復嘅人之後有幾咁辛苦，同樣道理，肺炎康復之後嘅後遺症你都唔會知，死亡率唔可以代表某種病嘅恐怖

Wales Chan：其實想代表咩，即係叫人有事唔使驚？

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