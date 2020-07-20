禁足令推出食肆或結業　店長冀預留時間安排

隨着第三波新冠肺炎疫情爆發，政府再度收緊防疫措施，包括食肆內每枱人數限坐4人、晚市不准堂食，不少原本生意略見起色的食肆再受重創，近日更有專家提出，若然疫情持續，或要實施禁足令。有食肆表示明白有需要收緊防疫措施，但預料生意會更差，或會選擇直接停業，減少虧蝕，甚至已作結業的準備，亦有員工擔心禁足令推出後餐廳會倒閉，令自己失業。而旺角通菜街今日(20日)已有近半食肆沒有開門營業，並在門外貼上因應疫情停業的通告。

西記粥店負責人王小姐表示支持禁足令，指疫情下應以健康為先，自己亦早已禁止家中孩子外出。她認為即使實施禁足令，要停業兩星期，亦不擔心店舖結業，並指「視乎你要錢還是要命。」

位處通菜街的四川菜館「麻辣妹」的店長蔡小姐亦表示，疫情嚴峻，若然政府推出禁足令，餐廳都要接受，屆時或會選擇停業，節省「燈油火蠟」，至於員工的薪酬亦要調整，並會做好心理準備，最壞情況是餐廳要結業。

日本拉面店「一生懸麵」店長的余先生則認為，政府收緊防疫措施的步伐太急，卻無法不跟隨政府的措施，惟希望政府若推出禁足令，可預留時間給餐廳作各種安排。

而泰國餐廳泰角職員凌小姐提到，疫情前生意好，餐廳原有兩個舖位，全場可以坐至70至80%，但現時只能開其中一個舖位，生意大受影響，她形容「老闆不斷叫救命」，更擔心禁足令一出，餐廳或要倒閉，到時很難找到另一份工作。