垃圾徵費計劃胎死腹中　環保署照推新垃圾桶

垃圾徵費計劃上月「胎死腹中」，不過，環境保護署近月如期在「綠在區區」展示新設計的垃圾桶及回收桶，展期由本月11日至下月19日，以收集公眾的意見，完善設計及便利市民回收減廢。環保署亦計劃從食物環境衞生署接收設置在行人空間回收桶的管理工作，現正為新的管理合約進行招標，預計可於本年9月開展服務。

環保署表示，在新安排下，回收物的收集仍然會與一般垃圾收集分開處理，分別由環保署及食環署負責管理，以加強公眾對妥善處理回收物的信心。

環保署表示，現正在「減廢回收2.0」宣傳運動下舉辦為期約兩個月的公眾參與活動，就回收桶和廢屑箱新設計進一步收集市民的意見，會因應疫情的發展及其他相關因素考慮有關巡迴展覽的宣傳安排。相關部門會因應公眾參與活動所收集的意見敲定回收桶和廢屑箱的設計後，將考慮在不同場所實地試用新設計的回收桶和廢屑箱，並按實地試用的情況及其他相關因素研究逐步取代現有設施。

新設計的垃圾桶沿用橙色主色，外形設計似「Minions」(迷你兵團)，並改用橫向拉門設計，清潔工毋須抽起整個桶蓋，可減輕勞損，桶頂的煙灰缸改用傾倒式設計，方便提起清理，大型垃圾桶更可用腳踏開蓋。亦附上二維碼及熱線電話，讓市民通報垃圾桶滿瀉情況。

路邊回收桶的桶身則為綠色，採用「三合一」設計，即可擺放廢紙、金屬及膠樽，可按當區棄置回收物的需要，靈活配搭，投入口邊框向下傾斜，避免雨水流入。至於室內回收桶仍採用獨立設計，透明桶身，方便辨識回收物。